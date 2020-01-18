İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "(Libya'da) Ateşkesin izlenmesi için uluslararası bir misyon... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: '(Libya'da) Ateşkesin izlenmesi için uluslararası bir misyon... - Son Dakika

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "(Libya'da) Ateşkesin izlenmesi için uluslararası bir misyon...

6 saat önce

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "(Libya'da) Ateşkesin izlenmesi için uluslararası bir misyon kurulması koşullar elverdiğinde değerlendirilebilir"

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio:

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "( Libya'da) Ateşkesin izlenmesi için uluslararası bir misyon kurulması koşullar elverdiğinde değerlendirilebilir"

Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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