İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Melitopol Belediye Başkanı Federov'u kabul etti - Son Dakika
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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Melitopol Belediye Başkanı Federov'u kabul etti

19.04.2022 21:57
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Melitopol Belediye Başkanı Federov'u kabul etti

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna'nın Melitopol kenti Belediye Başkanı Ivan Federov ile görüştü.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna'nın Melitopol kenti Belediye Başkanı Ivan Federov ile görüştü.

Bakan Di Maio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Federov ve Ukraynalı parlamenterlerden oluşan bir heyeti kabul ettiğini belirterek, "Trajik bir tabloyla karşı karşıyayız. Ukrayna'daki vahşeti durdurmak için elimizden gelenin en iyisini yapmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Bu arada, Federov ve Ukraynalı parlamenter heyeti, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ve Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ile ayrı ayrı görüştü.

Meclis Başkanı Fico, Federov'a İtalya Temsilciler Meclisi Madalyası takdim etti.

Federov'un savaşta Ruslar tarafından kaçırıldığını, daha sonra serbest bırakıldığını anımsatan Başkan Fico, Melitopol şehrinin savaşta harap olduğunu, vatandaşlarına yönelik şiddetten ötürü acı çektiğini, bu nedenle bugün kendisine şeref madalyası verdiklerini belirtti.

Fico, kabulde barışa ulaşma umudunun hiçbir şekilde kaybedilmemesi gerektiğini de söyledi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Ukrayna, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Melitopol Belediye Başkanı Federov'u kabul etti - Son Dakika


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