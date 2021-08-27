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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Rus mevkidaşı Lavrov ile Roma'da bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Rus mevkidaşı Lavrov ile Roma'da bir araya geldi Açıklaması

27.08.2021 16:52
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Rus mevkidaşı Lavrov ile Roma'da bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Afganistan'da yeni yönetim karşısında sadece tutarlı ve ortak küresel bir eylemin etkili olabileceğini söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Afganistan'da yeni yönetim karşısında sadece tutarlı ve ortak küresel bir eylemin etkili olabileceğini söyledi.

Bakan Di Maio, Roma'ya ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

İki bakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov ile görüşmesinin merkezinde Afganistan'ın yer aldığını anlatan Di Maio, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün düzenlenen terör saldırılarını güçlü şekilde kınadı ve ölenlerin yakınlarına taziyelerini belirtti.

Di Maio, Rusya ile diyaloğun önemine dikkati çekerek " Moskova'nın, mevcut kriz durumunda ve ortak bir yaklaşıma ulaşma olasılığında kilit roldeki oyuncu olduğunu düşünüyoruz. Kabil'deki yeni yönetim karşısında sadece tutarlı ve ortak küresel bir eylem etkili olabilir." dedi.

Afganistan'dan hava ikmal ve tahliyelerin gelecek birkaç saat içinde tamamlanacağını dile getiren Di Maio, "İlk acil durum safhası sona erecek. 31 Ağustos'tan itibaren kısa ve orta vadeli, ikinci safha planlanmalıdır. İtalya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov'a da söylediğim üzere Afgan halkını desteklemeye yönelik bir plan üzerinde çalışıyor." diye konuştu.

Di Maio, ikinci aşamada, sivillerin ve insan haklarının etkili biçimde korunması, insani erişim garantisi verilmesi, terörle mücadele ve uluslararası toplumla etkili bir göç yönetimi gibi beş önceliklerinin olduğunu belirterek "İtalya olarak bizim için, Taliban'ın bireysel haklara özellikle kadın ve çocuk haklarına saygı gösterilmesini garanti etmesi ve uluslararası kuruluşlara güvence vermesi gerekir." ifadesini kullandı.

İtalya'nın Afganistan özelinde olağanüstü bir G20 Zirvesi düzenlemeyi planladığını vurgulayan Di Maio, bunun kapsayıcı bir diyalog sağlayabileceğini Rus mevkidaşına da söylediğini kaydetti.

Di Maio, Rus mevkidaşıyla Libya'da, aralık sonunda yapılacak seçimler ile yabancı güçlerin hızlı şekilde geri çekilmesi ve Cenevre'de BM tarafından teşvik edilen siyasi diyaloğun sürdürülmesi gereğini ele aldıklarını anlattı.

Luigi Di Maio ayrıca Rusya'da hapis cezasına çarptırılan muhalif Aleksey Navalnıy konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Lavrov'un açıklamaları

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik terör saldırılarını kınadıklarını belirterek "Bu durumda, ülkede önde gelen tüm siyasi güçlerin katılımıyla geçici hükümetin gecikmeden oluşturulması konusunda Afganlara desteğin hızlı şekilde sağlanması gerekliliğini görüyoruz." dedi.

Terörle mücadelenin önemine işaret eden Lavrov, "Esasen, ülkemizin güney sınırları ile Orta Asya'daki müttefiklerimizin güvenliğinin sağlanması bizim için önemlidir." diye konuştu.

ABD'nin Afganistan meselesinden "ders çıkarması" gerektiğini vurgulayan Lavrov, " Irak, Libya şimdi de Afganistan'dan sonra ders çıkarmak lazım. Yabancı değerler sisteminin birisine empoze edilmesi girişimi tehlikelidir. Üçüncü seferde, bunun siyasetçilerin zihninde kalabileceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya ile Libya meselesinin çözümü konusunda aynı görüşlere sahip olduklarına dikkati çeken Lavrov, şunları kaydetti:

"Libya'dan yabancı askeri güçlerin aşamalı ve senkronik şekilde çıkarılmasından yana olduğumuzu ifade ettik. Bu ülkede, genel seçimlerin yapılması yönünde desteğin sağlanması hedefini destekliyoruz."

Lavrov, Başbakan Draghi tarafından kabul edildi

Lavrov, Di Maio ile görüşmesinden önce Başbakan Mario Draghi tarafından Başbakanlık'ta kabul edildi.

Draghi ve Lavrov'un da Afganistan ile ilgili gelişmeler ve Libya'daki durumu ele aldıkları belirtildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Rus mevkidaşı Lavrov ile Roma'da bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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