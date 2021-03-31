İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Rusya ile yaşadıkları casusluk krizini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Rusya ile yaşadıkları casusluk krizini değerlendirdi Açıklaması

31.03.2021 20:31
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Rusya ile yaşadıkları casusluk krizini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, bir İtalyan subayın gizli belgeleri Rus subaya aktarmasının "son derece ciddi düşmanca bir eylem" olduğunu söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, bir İtalyan subayın gizli belgeleri Rus subaya aktarmasının "son derece ciddi düşmanca bir eylem" olduğunu söyledi.

Bakan Di Maio, Temsilciler Meclisi ve Senatonun ortak dışişleri komisyonunda, İtalyan dış politikası ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Roma'da yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam suçüstü yakalanan İtalyan subay ve Rus askeri yetkilisinin gizli görüşmesine ilişkin Di Maio, "Bu, son derece ciddi hasmane bir eylemdir. Bunun için hemen gerekli önlemleri aldık." dedi.

Di Maio, hadise nedeniyle Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov'a İtalyan hükümetinin güçlü protestosunun iletildiğini ifade etti.

2 Rus yetkilinin sınır dışı edileceğini de hatırlatan Di Maio, "Bugün yaşanan kabul edilemez, bunun sonuçları olacak. Tüm NATO'yu riske atarak, NATO'dan bilgi almak için donanmamızdan bir subaya ödeme yapılması kabul edilemez. Ama bununla birlikte tansiyonun artmasına izin vermeyecek şekilde bir iletişim kanalına sahip olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ilişkiler

Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliğinde (AB) Avrupa Komisyonunun yeni göç ve iltica paktının bazı ilkelerini kabul etse de halen ilgili Dublin sistemine yönelik net bir durum ortaya koymadığını, AB işleyişine uygun olarak daha belirgin dayanışma ve sorumlulukların adil paylaşıldığı sistem üzerinde ısrar ettiklerini kaydetti.

Di Maio, 26 Mart'ta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkilerin değerlendirildiğini hatırlatarak, "Türkiye ile düzensiz göç, terörle mücadele ve Libya gibi önemli alanlarda işbirliği yapmak, özellikle bölgesel istikrar açısından bizim için çok önemli. Ayrıca olumlu bir gelişme olarak; Yunanistan ile Türkiye arasındaki istikşafi görüşmelerinin de desteklenmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Draghi, 6 Nisan'da Libya'ya gidecek"

Libya'nın diyalog yoluyla içerideki farklılıkların üstesinden gelmek için önemli bir aşamadan geçtiğini belirten Bakan Di Maio, 21 Mart'ta bu ülkeye yaptığı ziyaretin İtalya-Libya paktının yeniden başlatılmasına hizmet ettiğini aktardı.

Di Maio, Bingazi'deki konsolosluklarının yeniden açılması için adımlar attıkları bilgisini verirken, "6 Nisan'da Başbakan (Mario) Draghi ilk dış gezisini bu ülkeye yapacak." dedi.

Di Maio, 2017'den bu yana Nijer ve Burkina Faso'da açtıkları büyükelçiliklerle Sahra altı Afrika'daki varlıklarını güçlendirdiklerini bunu Mali ve Çad'da açılacak yeni büyükelçiliklerin izleyeceğini ifade ederken, "Sahel, Sahra altı Afrika ile Avrupa-Akdeniz bölgesi arasında jeostratejik önemi nedeniyle İtalya için bir önceliktir." diye konuştu.

Bakan Di Maio ayrıca, Kovid-19 aşısı sağlayan ilaç firmalarına da sözleşmelerindeki taahhütlerine saygılı olması çağrısı yaptı.

Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Rusya ile yaşadıkları casusluk krizini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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