İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Tunuslu mevkidaşı el-Cerendi ile görüştü - Son Dakika

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile bir telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, iki bakanın telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, "Ülkedeki durumla ilgili olarak, anayasaya ve hukukun üstünlüğüne saygı çağrısında bulunuldu. İtalya ve Avrupa Birliği'nin, Tunus'un siyasi ve ekonomik istikrarına yönelik taahhüdünü ve salgınla mücadelesine desteği yeniden teyit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said, kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Kays Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu ve bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.