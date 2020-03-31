İtalya Dışişleri Bakanı Maio'dan Çavuşoğlu'na teşekkür telefonu - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü. İtalyan bakan, Türkiye'nin desteği ve iş birliği için Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

İtalya Dışişleri Bakanı Maio, koronavirüs salgınıyla ilgili görüşme yapmak üzere Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu aradı. İtalyan bakan Maio, görüşmede, Türkiye'nin desteği ve iş birliği için Çavuşoğlu'na teşekkür etti.