İtalya Dışişleri Bakanı Maio'dan Çavuşoğlu'na teşekkür telefonu - Son Dakika

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İtalya Dışişleri Bakanı Maio'dan Çavuşoğlu'na teşekkür telefonu
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İtalya Dışişleri Bakanı Maio, Türkiye'den gelen yardımlar için Çavuşoğlu'na teşekkür etti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:20 Kaynak: İHA
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