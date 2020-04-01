İtalya Dışişleri Bakanı Maio'dan Çavuşoğlu'na teşekkür telefonu - Son Dakika

İtalya Dışişleri Bakanı Maio'dan Çavuşoğlu'na teşekkür telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İtalya Dışişleri Bakanı Maio, Türkiye'den gelen yardımlar için Çavuşoğlu'na teşekkür etti. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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