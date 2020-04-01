İtalya Dışişleri Bakanı Maio'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü - Son Dakika

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İtalya Dışişleri Bakanı Maio'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü
6 saat önce
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, gönderilen yardım malzemeleri için Türkiye'ye teşekkür etti.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, gönderilen yardım malzemeleri için Türkiye'ye teşekkür etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun gönderilen yardım malzemeleri için, "Yardımlarından dolayı Türk Devletine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu yardım malzemelerinin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum" dediği belirtildi.
Türkiye İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli ise Türkiye'nin zor zamanlarda, daha zor zamanlar geçiren ülkelere yardım yapabildiğini bu vesileyle göstermiş olduğunu bildirdi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:50 Kaynak: İHA
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