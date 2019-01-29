Son Dakika Haberleri: İtalya Dışişleri Bakanı Milanesi Filistin'de - Ramallah

İtalya Dışişleri Bakanı Milanesi Filistin'de - Ramallah

40 dakika önce

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Filistin'in Ramallah kentinde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile başkanlık ofisinde bir araya geldi.

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Filistin'in Ramallah kentinde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile başkanlık ofisinde bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:13 Kaynak: AA

Filistin, İtalya, Ramallah, Dışişleri Bakanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail, Kenevir İhracatı İçin Harekete Geçti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Trump'ın Danışmanı Arasında Suriye Zirvesi

Hastaneye Kaldırılan Yalçın Menteş'in Doktorundan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama! Meteoroloji Uyardı! 5 İlde Fırtına Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 19:53:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya Dışişleri Bakanı Milanesi Filistin'de - Ramallah
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]