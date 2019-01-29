İtalya Dışişleri Bakanı Milanesi Filistin'de - Ramallah
40 dakika önce
İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Filistin'in Ramallah kentinde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile başkanlık ofisinde bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:13 Kaynak: AA
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