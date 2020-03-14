İtalya Dışişleri Bakanı: Yalnız değiliz - Son Dakika
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İtalya Dışişleri Bakanı: Yalnız değiliz

7 saat önce

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Çin'in, ülkeye koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede yardımcı olması için tıbbi uzmanlardan oluşan bir ekip ile tıbbi malzeme göndermesini takdirle karşılayarak, "Yalnız olmadığımızı...

İtalya Dışişleri Bakanı: Yalnız değiliz, System.String[]

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Çin'in, ülkeye koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede yardımcı olması için tıbbi uzmanlardan oluşan bir ekip ile tıbbi malzeme göndermesini takdirle karşılayarak, "Yalnız olmadığımızı söylemek istedim" dedi.

Çin'den gelen ve 9 profesyonelden oluşan ekibin Roma'ya ulaşmasının İtalyan medyasında geniş yer bulduğuna değinilen haberde, Bakan Maio'nun "Birçok ülke bizi aradı, birçok dışişleri bakanı dayanışma içinde olduklarını ifade ederek yardım sözü verdi" ifadelerine yer verildi.

"YALNIZ OLMADIĞIMIZI SÖYLEMEK İSTEDİM"

Maio daha sonra sosyal medya hesabında yayınladığı görüntüde, kendi bilgisayar ekranından Çin'den ülkeye gelen ekibin görüntülerini gösterdi.

Maio gelen ekiple ilgili olarak, "Çin'de Covid-19 salgınıyla karşı karşıya kalmış doktorlar şimdi bizim ekiplerimize değerli bilgiler sağlayacak. Dayanışma dediğimiz şey budur. Daha fazla yardım geleceğinden eminim. Yalnız olmadığımızı söylemek istedim" ifadelerini kullandı.

İtalya'ya giden ekip Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ve Çin Kızılhaç'ı tarafından organize edildi ve Çin'in İran ve Irak'tan sonra yurtdışına gönderdiği üçüncü uzman ekip. Şanghay Sağlık Komisyonu'na göre, uzman ekip ve uçuş görevlileri uçağa binmeden önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ayrıca ekibin yanlarında, 700'den fazla ekipman getirdiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-İtalya Dışişleri Luigi Di Maio'nun açıklamaları

-Bakanın kendi bilgisayarından, Çinli ekibin gelişini göstermesi

-Bakanın açıklamalarına devam etmesi


Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:24 Kaynak: DHA
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