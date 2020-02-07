İtalya, İdlib bölgesindeki durumu endişeyle takip ettiğini bildirdi.



İtalya Dışişleri Bakanlığından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki son gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



İdlib bölgesindeki gelişmelerin endişeyle takip edildiği vurgulanan açıklamada, çatışmaların yoğunlaşmasının yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine, binlercesinin yaralanmasına, çok fazla yıkıma ve 500 binden fazla insanın evini terk etmesine yol açtığına işaret edildi.

Açıklamada, İtalya'nın çatışmanın tüm taraflarına düşmanlıkları derhal durdurma ve ihtiyaç sahibi halkın insani yardımlara ulaşmasına izin verilmesi çağrısı yaptığına dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu insani bir mecburiyettir. Terör örgütleriyle mücadele, okul ve hastanelerin olduğu sivil yapılara yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları haklı çıkarmaz. İtalya, ilgili taraflara uluslararası insancıl hukuka saygı duymalarına yönelik çağrısını yinelemektedir.

Suriye krizine çözüm, askeri seçenekten geçemez. Birleşmiş Milletler, 2254 numaralı kararına uygun olarak güvenilir ve kapsayıcı bir siyasi sürece odaklanmalıdır. Bu açıdan, Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi (Geir) Pedersen'in çalışmalarını kararlı biçimde desteklemeye devam etmek gerekir."