İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Maio, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Maio, Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun 17 Haziran'da Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Maio, Türkiye'ye geliyor, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun 17 Haziran'da Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Luigi Di Maio, sayın bakanımızın davetine icabetle, 17 Haziran 2020 tarihinde bu yıl ülkemizi ikinci kez ziyaret edecektir. Görüşmelerde; Türkiye- İtalya ikili ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacak, Kovid-19 salgınıyla mücadele ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.


Türkiye, İtalya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 02:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Maio, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Son Dakika

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