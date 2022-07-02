İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Cingolani: "Gaz stoklarımız yüzde 60 civarında dolu" - Son Dakika
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İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Cingolani: "Gaz stoklarımız yüzde 60 civarında dolu"

02.07.2022 20:01
İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Cingolani: "Gaz stoklarımız yüzde 60 civarında dolu"

İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, ülkesinin doğal gaz stoklama konusunda düzenli bir hızda ilerlediğini ve stoklarının yüzde 60 civarında dolu olduğunu söyledi.

İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, ülkesinin doğal gaz stoklama konusunda düzenli bir hızda ilerlediğini ve stoklarının yüzde 60 civarında dolu olduğunu söyledi.

Cingolani, Rusya'dan Avrupa'ya yönelik gaz akışında büyük boru hatlarının bakıma girmesiyle yaşanan kesintileri ve ülkesindeki durumu, Skytg24 kanalına verdiği demeçte değerlendirdi.

Rusya'nın İtalya'ya yönelik gaz akışında yüzde 15'lik kesintiye gittiğini hatırlatan Cingolani, "Ancak şimdi Kuzey Akım (Rusya ile Almanya arasındaki) boru hattının bakımlar sebebiyle 2 hafta boyunca kapatılacağı duyuruldu. Bu da daha az gaz olacağı ve gaz piyasası spekülatif olduğu için fiyatların artacağı anlamına gelecek." dedi.

Cingolani, İtalya olarak gaz stoklarını artırma konusunda çalıştıklarını dile getirerek, "Çok düzenli bir hızda ilerliyoruz ve stoklarımız yüzde 60 civarında dolu. Yüzde 90'a varmalıyız ki, bu ulaşılabilir bir hedef." diye konuştu.

Zor bir kış geçirme riskinin olduğunu ifade eden Cingolani, Rusya'nın gaz vanalarını tamamen kapatması durumunda İtalya'nın Avrupa'daki diğer ülkelere göre bundan daha az etkileneceğini savundu.

Cingolani, kimsenin kısıtlayıcı tedbirlere başvurmak istemediğini ve bunun olmaması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

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Kaynak: AA

İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Cingolani: 'Gaz stoklarımız yüzde 60 civarında dolu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Cingolani: "Gaz stoklarımız yüzde 60 civarında dolu" - Son Dakika
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