İtalya'nın gaz stoklarının doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı - Son Dakika
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İtalya'nın gaz stoklarının doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

28.09.2022 20:26
İtalya'nın gaz stoklarının doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, ülkesinin doğal gaz stoklama konusunda sonbahar sonu için belirlediği yüzde 90'lık gaz stoku hedefine erken ulaştığını bildirdi.

İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, ülkesinin doğal gaz stoklama konusunda sonbahar sonu için belirlediği yüzde 90'lık gaz stoku hedefine erken ulaştığını bildirdi.

Bakan Cingolani, yaptığı açıklamada, doğal gaz stoklarının doluluk oranının sonbahar sonunda yüzde 90 olması hedefinin benimsendiğini hatırlatarak bugün itibarıyla bu hedefe ulaştıklarını, ilgili şirketler ve hükümetin yoğun çalışmalar neticesinde bu sonucun kaydedildiğini ifade etti.

Cingolani, "Bu sonuç, gelecek haftalarda üzerinde çalışacağımız daha iddialı bir hedef belirlememize yol açıyor. İlerleyen haftalarda hedefimiz yüzde 92-93'lük bir doluluk oranına ulaşmak, böylece kış dönemindeki tüketimin maksimum seviyeye çıkması halinde gerekli esnekliği garanti edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Başbakan Mario Draghi de daha önce yaptığı açıklamalarda gaz ve diğer enerji kaynaklarının "sürdürülemez" maliyetlere ulaştığına dikkati çekmiş ve İtalya'nın ulusal ve Avrupa düzeyinde tavan fiyat talebini yinelemişti.

İtalya, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak için gaz tedarikçisi başka ülkelerle temaslarını sıklaştırmış ve Cezayir, Angola gibi ülkelerle bazı anlaşmalar imzalamıştı.

İtalya'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bugüne kadar, Rus gazına olan bağımlılığını yüzde 40'tan yüzde 25'e kadar düşürdüğü belirtiliyor.

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Kaynak: AA

İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'nın gaz stoklarının doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'nın gaz stoklarının doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı - Son Dakika
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