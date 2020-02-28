İtalya Ekonomi Bakanı Gualtieri:

İtalya Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayılmasının bu yıl ülkesinin ekonomik büyümesine "açıkça" olumsuz etki yapacağını ve bu etkinin kapsamını tahmin etmek için "çok erken" olduğunu söyledi.

Bakan Gualtieri, Rai 1 radyosuna katıldığı programda, ülkede şu ana kadar 17 kişinin ölümüne yol açan ve 650 kişiye bulaştığı tespit edilen koronavirüs hadisesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gualtieri, "Bunun, ekonomik büyümeye olumsuz etkisi olacağı açıktır. Ama bunun ne kadar olacağına yönelik tahminde bulunmak için henüz erken. Bu hem virüsün gidişatına hem de onu yenmek için alacağımız önlemlerin başarısına bağlı." diye konuştu.

Salgının ekonomik etkisini azaltmak için Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde bütçe esnekliğini kullanacaklarına işaret eden Gualtieri, "Bu esnekliği ihtiyacımız olduğu kadar kullanacağız." dedi.

Bakan Gualtieri, bu akşam yapılacak bakanlar kurulunda yeni önlemler içeren bir kararname açıklayabileceklerini de ifade etti.



Diğer yandan, virüsün etkilediği bölgelerden Veneto'nun bölgesel yönetim başkanı Luca Zaia da Rainews24'e yaptığı açıklamada, koronavirüs dolayısıyla bölgede önemli bir kaynak olan turizm sektörünün diz çöktüğünü belirtti. Bölgedeki rezervasyonun sıfır olduğunu dile getiren, operatörlerinin aldığı aramaların hep daha önce yapılan rezervasyonların iptaline yönelik olduğunu ifade etti.



İtalyan basınında yer alan haberlerde de Veneto bölgesindeki hava alanlarında bu hafta itibariyle yüzde 30'luk bir düşüş gözlendiği belirtilirken, İngiltere merkezli Easyjet hava yolu şirketinin dün Milano-Malpensa ve Venedik hava alanından İsrail'e gitmek için kalkan iki uçağının, İsrail'in kabul etmemesi sebebiyle kalkış noktalarına geri döndüğü aktarıldı.



Virüsün yayıldığı İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki 10 belde bu yayılmanın önüne geçilebilmesi için karantinaya alınırken, buralarda yaşayanlar için vergi affı ve ödeme ertelemesi getirilmişti.