İtalya eski Başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

İtalya eski Başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı

14.01.2021 18:12
İtalya eski Başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, yaşadığı kalp problemleri nedeniyle Monaco'da hastaneye kaldırıldı.

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, yaşadığı kalp problemleri nedeniyle Monaco'da hastaneye kaldırıldı.

İtalya'da 3 defa Başbakanlık görevi yapan Silvio Berlusconi, yaşadığı kalp problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Berlusconi'nin Monako'nun Monte Carlo şehrinde hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Profesör Doktor Alberto Zangrillo yaptığı açıklamada, geçtiğimiz pazartesi günü Berlusconi'yi gördüğünü ve İtalya'ya götürülmesinin mantıklı olmadığını düşündüğünü ve Berlusconi'nin yakındaki bir hastaneye kaldırılması gerektiği yönünde tavsiye verdiğini aktardı.

Öte yandan geçtiğimiz sene 2 Eylül'de yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif sonuç veren Berlusconi, Milano'da tedavi gördüğü San Raffaele Hastanesi'nden 14 Eylül'de taburcu edilmişti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya eski Başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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