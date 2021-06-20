İtalya EURO 2020'de tur atladı

İtalya, ilk iki maçta Türkiye ve İsviçre 'yi 3-0 mağlup etmişti.

Bu galibiyetle puanını 9'a yükselten İtalya, 3'te 3 yaptı ve grubu gol yemeden lider olarak tamamladı. İtalya, C Grubunu lider bitiren takımla sonraki turda karşı karşıya gelecek.

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