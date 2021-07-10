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İtalya EURO 2020 finaline hazırlanıyor: "Büyülü Geceler"le yeniden doğuş - Son Dakika
BBC

İtalya EURO 2020 finaline hazırlanıyor: "Büyülü Geceler"le yeniden doğuş

10.07.2021 12:10
İtalya EURO 2020 finaline hazırlanıyor:

Yarın final maçında İngiltere ile karşılaşacak olan İtalya'nın EURO 2020 macerasının fon müziği "Büyülü Geceler.

Yarın final maçında İngiltere ile karşılaşacak olan İtalya'nın EURO 2020 macerasının fon müziği "Büyülü Geceler," ülkedeki atmosferi de en iyi yansıtan iki sözcük.

İtalya'nın turnuvadaki maçlarının başında sahadaki futbolcular ve meydanlardaki dev ekranlardan onları izleyen taraftarlar bir ağızdan ulusal marşı söylüyor, final düdüğü sonrası ise İtalya sokaklarında "Büyülü Geceler" şarkısının notaları duyuluyor.

1990'da İtalya'da yapılan Dünya Kupası için bestelenen "Bir İtalyan Yazı" adlı şarkı, orijinal isminden çok nakaratındaki "Büyülü Geceler" (Notti Magiche) crescendo'suyla anılıyor. EURO 2020 heyecanını finale kadar taşıyan İtalya'nın 2021 yazının atmosferini de en iyi bu şarkı yansıtıyor.

Dört kez Dünya Kupası kazanan İtalya Avrupa Şampiyonası'nda ise yalnızca bir kez, 1968'de kupayı kaldırdı. İtalya Avrupa Şampiyonası finallerine bu yıl 4. kez katılacak. Ancak bu seferki atmosferde, sanki İtalya ilk kez finallere kalıyormuş hissi yaratan bir olağanüstülük de var.

Bu coşkunlukta şüphesiz, İtalya'nın 2018'de Dünya Kupası'na katılamamasının şoku da etkili. Play off turunda elenen İtalya, 50 yıldır ilk kez 2018'de Dünya Kupası'nda oynayamamış, İtalya basını bu şoku "kıyamete" benzetmişti.

EURO 2020 coşkusunu pandemi dehşetinden, mali krizin yarattığı sıkıntılardan ayrı düşünmek de zor. Ülkenin 2008'den beri tam olarak çıkamadığı mali kriz ve son bir buçuk yıla damgasını vuran koronavirüs salgınının kolektif ruh halindeki etkisi ağır oldu.

Bu nedenlerle İtalyanların EURO 2020'yi bir coşku patlaması olarak yaşamasının ardında, bir "yeniden ayağa kalkma" hissiyatının yattığını söylemek mümkün. Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020 geçen ay Roma'da, Türkiye maçıyla başladığında İtalyan basını bunu "futbola ve normale dönüş" ile "gollerle yeniden doğuş" gibi ifadelerle kutlamıştı.

Batı'da koronavirüs salgınının ilk görüldüğü ülke olan İtalya'da, bir yıldan uzun süredir belki de ilk kez sohbetlerin ana teması değişti. Son birkaç haftadır herhangi bir barda, bir grup arkadaş arasındaki sohbete kulak kabartırsanız en sık duyduğunuz sözcükler artık "virüs," "vaka," "ölüm," "aşı" vs. değil. Bunların yerine sıklıkla "Maçı nerede izliyorsun?" "Nerede dev ekran var?" gibi sorular; "Mancini," "Donnarumma" gibi isimler ve maç kritikleri kulağa çarpıyor.

Futbolla ilgilenmediğini, hatta milliyetçi ve şovenist duyguları yücelttiği gerekçesiyle futbola mesafeli olduğunu söyleyenlerin arasında bile bu çekime direnmekte zorlananlar var. Milli takım oyuncularının adlarını EURO 2020 başlayana kadar bilmeyenler bile şimdi maç geceleri başka plan yapmıyor.

Şampiyonanın her boyutu, siyasi analizlere, komplo teorilerine varana kadar sohbetlerde, basında, sosyal medyada trend oluyor. Yarınki İngiltere maçını kazanmanın Brexit sonrası Avrupa Birliği için de bir zafer olacağını savunanlar ya da İngiltere'nin Avrupa Süper Ligi projesini durdurduğu için UEFA tarafından "kayırıldığını" iddia edenler bunlardan birkaçı. Bu son teoriyi birkaç gün önce ülkenin en önemli spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport da yazınca tartışma yeni bir boyut kazandı. Ancak La Gazzetta dello Sport daha sonra bu haberi internet sitesinden kaldırdı.

İtalyan basını yarınki final maçı öncesi bugünkü analizlerinde de, turnuvanın toplumda yarattığı etkiye, İtalyancada "yeniden doğuş" anlamına gelen "Rönesans" benzetmesi yaptı.

Bölgesel ayrımların belirgin olduğu, ortak bir milli duygu etrafında nadiren birleşildiği ülkede, bu nadir birleştirici unsurlardan biri futbol. İtalya milli takımı da EURO 2020 başında internette başlattığı kampanyaya, İtalya milli takımının rengine atıfla "Mavi bizi birleştiriyor" adını verdi.

Son bir aydır ülkeye çok ihtiyaç duyduğu bir çıkış noktası yaratan, yeniden nefes alma hissi veren EURO 2020 yarın nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın İtalyanları "Büyülü Geceler" şarkısının nakaratında birleştirmiş olacak:

"Bir gol peşinde büyülü geceler Bir İtalyan yazının seması altında Ve gözlerinde kazanma arzusu Bir yaz, bir macera daha."

İtalya EURO 2020 finaline hazırlanıyor: Büyülü Geceler le yeniden doğuş

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Son Dakika Dünya İtalya EURO 2020 finaline hazırlanıyor: 'Büyülü Geceler'le yeniden doğuş - Son Dakika Dünya

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