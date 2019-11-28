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İtalya F-35 programına devam etme kararı aldı
6 saat önce
İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, perşembe günü parlamento oturumunda ülkesinin F-35 Lightening II programına devam etme kararı aldığını açıkladı. Bakan Guerini, "Şimdiye kadar yapılan yatırımları ve doğan fırsatları değerlendirme amacıyla programın 2. aşamasına geçişe onay verdim." dedi.
İtalya, Amerika Birleşik Devletleri'inin (ABD) öncülüğünü yaptığı F-35 savaş jeti programına devam edeceğini duyurdu.
İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, perşembe günü parlamento oturumunda ülkesinin Müşterek Taarruz Uçağı projesi F-35 Lightening II programına devam etme kararı aldığını açıkladı. Bakan Guerini, "Şimdiye kadar yapılan yatırımları ve doğan fırsatları değerlendirme amacıyla programın 2. aşamasına geçişe onay verdim." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:26
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