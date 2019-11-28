Son Dakika Haberleri: İtalya F-35 programına devam etme kararı aldı
Son Dakika Dünya İtalya F-35 programına devam etme kararı aldı - Son Dakika Dünya

İtalya F-35 programına devam etme kararı aldı

6 saat önce

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, perşembe günü parlamento oturumunda ülkesinin F-35 Lightening II programına devam etme kararı aldığını açıkladı. Bakan Guerini, "Şimdiye kadar yapılan yatırımları ve doğan fırsatları değerlendirme amacıyla programın 2. aşamasına geçişe onay verdim." dedi.

İtalya F-35 programına devam etme kararı aldı, System.String[]

İtalya, Amerika Birleşik Devletleri'inin (ABD) öncülüğünü yaptığı F-35 savaş jeti programına devam edeceğini duyurdu.


İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, perşembe günü parlamento oturumunda ülkesinin Müşterek Taarruz Uçağı projesi F-35 Lightening II programına devam etme kararı aldığını açıkladı. Bakan Guerini, "Şimdiye kadar yapılan yatırımları ve doğan fırsatları değerlendirme amacıyla programın 2. aşamasına geçişe onay verdim." açıklamasında bulundu.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Parlamento, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı? Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:38:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya F-35 programına devam etme kararı aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]