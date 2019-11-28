Son Dakika Haberleri: İtalya, F-35'te ikinci aşamaya geçiyor
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İtalya, F-35'te ikinci aşamaya geçiyor

6 saat önce

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, ülkesinin müşterek taarruz uçağı F-35 programında ikinci aşamaya geçmesi için onay verdiğini açıkladı.

İtalya, F-35'te ikinci aşamaya geçiyor, System.String[]

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, ülkesinin müşterek taarruz uçağı F-35 programında ikinci aşamaya geçmesi için onay verdiğini açıkladı.


Guerini, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisiyle, üst kanat Senatonun savunma komisyonundaki konuşmasında, "İtalya'nın F-35 programına katılımının, hem askeri niteliklerinin etkinliği ve modernliği bakımından belirli ihtiyaçları karşıladığına hem de ulusal endüstride teknolojik gelişim ve istihdam artışı için bir fırsat teşkil ettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

F-35 için şu ana kadar yapılan tesislerden ve yatırımlardan yararlanmak istediklerini belirten Guerini, "Programın sunduğu fırsatları değerlendirebilmek için programın ikinci aşamasının başlama talimatını verdim." dedi.

Guerini, programının ikinci aşamasının, İtalya'nın Cameri kasabasındaki üssün ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth üretim kapasitesini tamamlayıcı nitelikte, F-35 uçakları için Avrupa'da montaj ve nihai bakım merkezi olmasına yönelik fırsatlar getireceğini ifade etti.

M5S'in bu karara onay vermesi de dikkati çekti

Temsilciler Meclisi Savunma Komisyonunda da kısa süre önce hükümete, mevcut F-35 programında üretim ve alım da dahil olmak üzere sonraki aşamaları değerlendirmesine yönelik bir karar kabul edilmişti.

Savunma alanında, özellikle de F-35'e yönelik harcamaları bugüne kadar eleştiren ve tasarrufa gidilmesini savunan iktidarın büyük ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), bu karara onay vermesi de dikkati çekti.

İtalyan basınında, M5S'nin F-35 programında ikinci aşamaya geçilmesine yeşil ışık yakması, programa karşı eski sert pozisyonunu terk ettiği şeklinde yorumlandı.

İtalya'nın program çerçevesinde ilk aşamada 130 kadar F-35 alacağı açıklanmış ancak 2011'deki mali borç krizinin etkisiyle dönemin Başbakanı Mario Monti'nin kararıyla bu sayı 90'a çekilmişti.


F-35'lerin, İtalya hava kuvvetlerindeki emekliye ayrılması planlanan "Tornado" ve "AMX" jetleriyle, Deniz Kuvvetlerindeki dikey iniş-kalkış yapabilen "AV-8B Harrier II" jetlerinin yerini alması öngörülüyor.

İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:22 Kaynak: AA
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