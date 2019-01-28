Son Dakika Haberleri: İtalya: Fransa ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin

İtalya: Fransa ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin

20 dakika önce

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "İlk önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron'la konuşuruz.

İtalya: Fransa ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, System.String[]
İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "İlk önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron'la konuşuruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:10 

Matteo Salvini, İçişleri Bakanı, Fransa, İtalya, Ekonomi
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