İtalya: Fransa ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin
20 dakika önce
İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "İlk önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron'la konuşuruz.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:10
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