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İtalya-Fransa seferini yapan yolcu otobüsünde koronavirüs şüphesi
6 saat önce
İtalya'dan Fransa'ya gelen bir yolcu otobüsü, koronavirüs şüphesiyle Lyon şehrinde durduruldu. Virüs taşıdığından şüphelenilen bir yolcu hastaneye kaldırıldı.
İtalya'nın Milano şehrinden Fransa'ya gelen bir yolcu otobüsü, koronavirüs şüphesiyle Lyon kentinde durduruldu. Sağlık birimleri, İtalyan vatandaşı bir yolcunun koronavirüs taşıdığından şüphelendiklerini belirtti.
Perrache garına çekilen otobüsün çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Otobüsteki yolcular çevredeki diğer yolcuların güvenliğini tehlikeye atmamak adına garın boş bir bölümüne götürüldü. Koronavirüs (Covid-19) taşıdığından şüphelenilen İtalyan vatandaşı ise hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:57
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