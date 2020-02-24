İtalya-Fransa seferini yapan yolcu otobüsünde koronavirüs şüphesi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya-Fransa seferini yapan yolcu otobüsünde koronavirüs şüphesi - Son Dakika Dünya

İtalya-Fransa seferini yapan yolcu otobüsünde koronavirüs şüphesi

6 saat önce

İtalya'dan Fransa'ya gelen bir yolcu otobüsü, koronavirüs şüphesiyle Lyon şehrinde durduruldu. Virüs taşıdığından şüphelenilen bir yolcu hastaneye kaldırıldı.

İtalya-Fransa seferini yapan yolcu otobüsünde koronavirüs şüphesi, System.String[]

İtalya'nın Milano şehrinden Fransa'ya gelen bir yolcu otobüsü, koronavirüs şüphesiyle Lyon kentinde durduruldu. Sağlık birimleri, İtalyan vatandaşı bir yolcunun koronavirüs taşıdığından şüphelendiklerini belirtti.


Perrache garına çekilen otobüsün çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Otobüsteki yolcular çevredeki diğer yolcuların güvenliğini tehlikeye atmamak adına garın boş bir bölümüne götürüldü. Koronavirüs (Covid-19) taşıdığından şüphelenilen İtalyan vatandaşı ise hastaneye kaldırıldı.

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Koronavirüs, Fransa, İtalya, Lyon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:57 
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