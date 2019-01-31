Son Dakika Haberleri: İtalya Futbol Federasyonu'ndan Irkçılığa Karşı Önlem

İtalya Futbol Federasyonu'ndan Irkçılığa Karşı Önlem

1 saat önce

İtalya Futbol Federasyonu son zamanlarda liglerde artan ırkçılığa karşı yeni önlemler almaya başladı.

İtalya Futbol Federasyonu'ndan Irkçılığa Karşı Önlem, System.String[]
İtalya Futbol Federasyonu son zamanlarda liglerde artan ırkçılığa karşı yeni önlemler almaya başladı.

Son dönemlerde İtalya futbolunda yaşanan ırkçılık olaylarından dolayı yeni tedbirler alındı. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), stadyumlarda artan ırkçı tezahüratlara karşı kural değişikliğine gitti. Buna göre maçlarda tribünlerden koro halinde ırkçı tezahürat olması halinde takımlar ilk anonsta orta sahada toplanacak, ikinci anonsta ise soyunma odasına gidecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:05 Kaynak: İHA

Futbol Federasyonu, Futbol, İtalya, Spor
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