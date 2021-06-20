İtalya-Galler maçının ardından

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) bir üst tura yükselmeleriyle ilgili olarak, "Bizim için şimdi başka bir turnuva başlıyor." dedi.

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya'nın Galler'i 1-0 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mancini, gruptaki diğer iki maça göre Galler karşısında ilk 11'de 8 oyuncu değişikliği yaptığına dikkati çekti.

İtalyan teknik adam, takımın oyunundan memnun olduğunu ifade ederek, "Belki daha fazla gol atmamız gerekiyordu. Oyuncularımı gerçekten çok iyiydi. İyi defans yaptık ve kazandık." dedi.

A Grubu'nu lider tamamlayarak, son 16 turu mücadelesindeki maç için İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nın yolunu tutacakları hatırlatılan Mancini, "Büyüleyici bir statta oynayacağız. Bizim için şimdi başka bir turnuva başlıyor. Finale ulaşmak için gerçekten iyi oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısına katılan İtalyan milli oyuncu Federico Chiesa da, "Heyecanlıyız. Burada takım olarak birlikte mücadele etmekten mutluyuz. Bir sonraki turda rakibimiz kim olursa olsun elimizden geleni yapacağız." dedi.

Galler tur atladığı için mutlu

İtalya'ya tek golle yenilen ancak aynı puanlı İsviçre'nin averajla önünde yer alarak tur atlayan Galler'in teknik direktörü Rob Page de "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Bir de üstüne 10 kişi kaldık. Daha da karışık hale geldi ama ikinci sırada olduğumuz ve tur atladığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Page, devre arasında İsviçre'nin Türkiye karşısında 2-0 önde olduğunu haber aldıklarını buna karşın oyuncularının motivasyonlarını korumasını sağlamak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Page, Bale'in Türkiye maçında penaltı kaçırdığını ancak o maçı 2-0 kazanmalarının tur atlamaları için anlamlı olduğunu dile getirirken, "Tur atlayarak önemli bir iş yaptık. Oyuncularımla gurur duyuyorum şimdi bir sonraki tura odaklanmamız gerekir." yorumunu yaptı.