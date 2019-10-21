Son Dakika Haberleri: İtalya: Gençler çocuk yapmıyor
Son Dakika Güncel İtalya: Gençler çocuk yapmıyor

İtalya: Gençler çocuk yapmıyor

2 saat önce

İtalya'da geçim derdi nedeniyle gençler artık çok geç evleniyor.

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İtalya'da geçim derdi nedeniyle gençler artık çok geç evleniyor. Çoğu kazandığı az bir ücretle baba evinden ayrılıp kendine ayrı bir hayat kuramıyor. 74 yıllık yaşamında 66 hükümet gören Luisa Stramacci de bu konuda çok dertli. Hala evli olan kızına maddi destekte bulunuyor, 42 yaşındaki bekar oğlu ise hala kendisiyle yaşıyor.

İtalya: Gençler çocuk yapmıyor

İtalya, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:03 
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