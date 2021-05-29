İtalya Grand Prix'sinde yere düşen pilotu ezip geçtiler

İsviçreli genç pilot Jason Dupasquier, çok büyük bir kaza yaşadı. İtalya Grand Prix'si Moto3 elemeleri sırasında 9. virajda kaza yapıp yere düşen İsviçreli pilotu rakibi fark etmedi. Hemen arkasından gelen Sasaki, yere düşen rakibinin üstünden geçti. Dupasquier, ambulans uçakla Floransa'da bir hastaneye götürüldü.