İtalya Grand Prix'sinde yere düşen pilotu ezip geçtiler
29.05.2021 15:53
İtalya Grand Prix'si için Moto3 elemeleri esnasında ciddi bir kaza yaşandı. Jason Dupasquier, 9. virajda kaza yaptı ve yere düştü. Hemen arkasından gelen Sasaki, İsviçreli sürücüyü ezdi. Sert kazanın sonrasında sürücü, birkaç darbe daha aldı. Ambulans uçak ile sürücü hastaneye kaldırılan İsviçreli pilotun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
İsviçreli genç pilot Jason Dupasquier, çok büyük bir kaza yaşadı. İtalya Grand Prix'si Moto3 elemeleri sırasında 9. virajda kaza yapıp yere düşen İsviçreli pilotu rakibi fark etmedi. Hemen arkasından gelen Sasaki, yere düşen rakibinin üstünden geçti. Dupasquier, ambulans uçakla Floransa'da bir hastaneye götürüldü.
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