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İtalya, grubumuzdan gol yemeden lider çıktı! Son galibiyeti Galler'e karşı oldu - Son Dakika

İtalya, grubumuzdan gol yemeden lider çıktı! Son galibiyeti Galler'e karşı oldu

21.06.2021 08:09

A Grubu üçüncü maçında İsviçre'ye yenilen Milli Takımımız, turnuvaya veda etti, aynı saatteki karşılaşmada ise diğer rakipler İtalya ile Galler karşı karşıya geldi. İtalyanlar, Galler'i de yenerek grupta 3'te 3 yaptı ve lider çıktı. İtalya, gruptaki üç maçında kalesinde hiç gol yemeyerek final için mesaj yolladı.

A Milli Takım'ımızın gruptaki diğer rakipleri İtalya ve Galler de aynı saatte başlayan mücadelede karşı karşıya geldi. Mücadele İtalya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, Galler'de karşılaşmanın 55. dakikasında kırmızı kart gören Ethan Ampadu takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın tek golü mücadelenin 39. dakikasında Matteo Pessina'dan geldi.

Bu sonuçla İtalya topladığı 9 puanla grubu lider olarak tamamlarken, Galler grubu ikinci sırada tamamlayarak gruptan çıkma hakkını elde etmiş oldu. İtalya'ya gruptaki hiçbir takım gol atma başarısı göstermedi.

A Milli Takım ise gruptaki 3 maçında da rakiplerini mağlup olarak turnuvaya puansız veda etti.

İtalya, grubumuzdan gol yemeden lider çıktı! Son galibiyeti Galler'e karşı oldu

Milli Takım, Galler, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya, grubumuzdan gol yemeden lider çıktı! Son galibiyeti Galler'e karşı oldu - Son Dakika Spor


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