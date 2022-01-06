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İtalya-Hindistan seferini gerçekleştiren uçakta 125 yolcuda korona tespit edildi - Son Dakika

İtalya-Hindistan seferini gerçekleştiren uçakta 125 yolcuda korona tespit edildi

06.01.2022 17:22
İtalya-Hindistan seferini gerçekleştiren uçakta 125 yolcuda korona tespit edildi

İtalya'dan Hindistan'a sefer gerçekleştiren yolcu uçağındaki 179 yolcudan 125'inin Covid-19 testi pozitif çıktı.

İtalya'dan Hindistan'a sefer gerçekleştiren yolcu uçağındaki 179 yolcudan 125'inin Covid-19 testi pozitif çıktı.

İtalya'nın Milano şehrinden Hindistan'ın Amritsar şehrine sefer gerçekleştiren yolcu uçağında korona virüs paniği yaşandı. Uçaktaki bebek ve çocuklar hariç 160 yolcuya Covid-19 testi yapıldı. Uçaktaki yolculardan 125'inin Covid-19 testi pozitif çıktı. Hindistan sağlık yetkilileri, Covid-19 testi pozitif çıkan yolcuların tecrit altına alınacaklarını açıklarken çok sayıda ambulans havaalanının önünde sıra oldu.

Hindistan'da, salgının başından bu yana 35 milyon 109 bin 286 vaka bildirilirken Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 482 bin 876 olarak kayıtlara geçti. İtalya'da ise Covid-19 toplam vaka sayısı 6 milyon 756 bin 35 olurken 138 bin 276 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

(İHA)

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Koronavirüs, İtalya, Milano, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İtalya-Hindistan seferini gerçekleştiren uçakta 125 yolcuda korona tespit edildi - Son Dakika
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