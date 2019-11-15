Son Dakika Haberleri: İtalya hükümeti Venedik'te acil durum ilan etti
Son Dakika Güncel İtalya hükümeti Venedik'te acil durum ilan etti

İtalya hükümeti Venedik'te acil durum ilan etti

6 saat önce

İtalya'da, Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, doğal afetin yaşandığı Venedik'te hayatın bir an önce normale dönmesi için "acil durum" ilan etti.

İtalya hükümeti Venedik'te acil durum ilan etti, System.String[]

İtalya'da, Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, doğal afetin yaşandığı Venedik'te hayatın bir an önce normale dönmesi için "acil durum" ilan etti.

Ülke genelindeki olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen yerlerden biri olan kanallarıyla ünlü tarihi kent Venedik için İtalyan hükümeti harekete geçti.

Salıyı çarşambaya bağlayan gece yoğun yağış sebebiyle suların 187 santimetreye kadar yükseldiği ve çok sayıda yapının zarar gördüğü kentte dün ve bugün incelemelerde bulunan Başbakan Conte, akşam saatlerinde kabinesini topladı.


Conte, bakanlar kurulunun ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, " Hükümet, Venedik için acil durum ilan edilmesini onayladı. Kentin ve yerel halkın acil ihtiyaçlarına destek maksatlı 20 milyon avroluk kaynak tahsis ettik. Özel teşebbüslerin ve esnafın zararını tanzim için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.


Bu arada, kentte belirli noktalarda yapılan son ölçümlerde su seviyesi 70 santimetreye kadar geriledi. Venedik ve içinde yer aldığı Veneto Bölgesi'nde alarm seviyesinin yarın da "kırmızı" olacağı belirtilirken, Venedik ve Pellestrina'da eğitim ve öğretime yarın da ara verildiği kaydedildi.

Kentte önceki gece yoğun yağışların da etkisiyle su seviyesi, 1966'dan bu yana en yüksek ikinci seviyeye ulaşmıştı.

Venedik, İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:36 Kaynak: AA
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