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İtalya hükümeti zaruri faaliyetleri olmayan tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verdi
31 dakika önce
İtalya hükümeti zaruri faaliyetleri olmayan tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verdi
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ülkede zaruri faaliyetleri olmayan tüm iş yerlerinin kapatılması talimatını verdi. Aldıkları önlemlerin 'sert' olduğunu kabul eden Başbakan Conte, "Bunun farkındayım ama başka alternatif yok." dedi.
İtalya'da son 24 saatte 793 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine önlemleri sıkılaştıran İtalya hükümeti stratejik faaliyet gütmeyen tüm şirketlerin 3 Nisan'a kadar kapatılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:45
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