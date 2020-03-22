İtalya hükümeti zaruri faaliyetleri olmayan tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya hükümeti zaruri faaliyetleri olmayan tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verdi - Son Dakika Dünya

İtalya hükümeti zaruri faaliyetleri olmayan tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verdi

31 dakika önce

İtalya hükümeti zaruri faaliyetleri olmayan tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verdi

İtalya hükümeti zaruri faaliyetleri olmayan tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verdi, System.String[]

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ülkede zaruri faaliyetleri olmayan tüm iş yerlerinin kapatılması talimatını verdi. Aldıkları önlemlerin 'sert' olduğunu kabul eden Başbakan Conte, "Bunun farkındayım ama başka alternatif yok." dedi.


İtalya'da son 24 saatte 793 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine önlemleri sıkılaştıran İtalya hükümeti stratejik faaliyet gütmeyen tüm şirketlerin 3 Nisan'a kadar kapatılacağını açıkladı.

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İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:45 

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