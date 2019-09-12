İtalya hükümetinden "Ocean Viking" açıklaması

İtalya hükümeti, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle güvenli liman için bekleyişini sürdüren Fransız STK'ler Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz'in Ocean Viking gemisindeki 80'i aşkın göçmen için Avrupa'da dağıtım mekanizmasını harekete geçirdiğini açıkladı.



AB liderleriyle dün Brüksel'de bir araya gelen ve düzensiz göç konusunda kendilerine yardımcı olmayan ülkelere mali cezalar uygulanması önerisinde bulunan Başbakan Giuseppe Conte, bugün başbakanlıkta ilgili bakanlarıyla mini zirvede bir araya geldi.

Zirveye ilişkin başbakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola de Micheli ve Kültür Bakanı Dario Franceschini'nin katıldığı toplantıda Conte'nin, AB'deki temasları hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, Akdeniz'de iki operasyonda kurtardığı 80'i aşkın göçmenle İtalya ve Malta'dan güvenli liman çağrısına yanıt bekleyen Ocean Viking gemisinin durumuna değinildi.

Başbakanlık açıklamasında, "İtalya'nın, Ocean Viking'teki göçmenlerin Avrupa'da dağıtımı için kısa süre önce aktif hale getirdiği mekanizmaya güçlü katılım kaydedildi. Hızlı ve uygun bir çözüme izin verecek nitelikte farklı üye devletlerden bu mekanizmaya katılım var." ifadeleri kullanıldı.



Conte'nin kurduğu ikinci hükümette, önceki hükümetin koalisyon ortağı olarak yer alan aşırı sağcı ve göç karşıtı Lig Partisi'nin yerine gelen sol görüşlü; Demokratik Parti (PD) ile Özgürler ve Eşitler Partisi'nin etkisiyle göçmen politikasında değişim sinyalleri görülüyor.

Hükümette aktif görev almayan PD lideri Nicola Zingaretti, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hükümetin Ocean Viking konusuna yaklaşımını olumlu bulduğunu belirterek, "Avrupa'nın katılımıyla İtalya'nın yararına bazı şeylerin değişmeye başlaması önemli." ifadesini kullandı.

MSF ve SOS Akdeniz'in gemisi Ocean Viking, Akdeniz'de ilk seferde 50 göçmen, hafta başında da bir gezi teknesindeki 34 göçmenle toplamda 84 göçmen kurtarmıştı. Hamile bir göçmen ile eşinin dün tahliye edilmesinin ardından Ocean Viking'in güvertesindeki 82 göçmenle denizde güvenli liman için bekleyişini sürüyor.