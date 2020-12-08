İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese Kovid-19'a yakalandı

08.12.2020 01:41
İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese Kovid-19'a yakalandı, System.String[]

İtalya'da İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

İtalya'da İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Bakan Lamorgese'nin 10 günde bir yapılan ve bu akşam bakanlar kurulu öncesindeki son moleküler tanı testi pozitif çıktı.

Herhangi bir belirtisi bulunmayan İçişleri Bakanı'nın test sonucunun pozitif çıktığı haberini bakanlar kurulu sırasında aldığı ve hemen ardından toplantıyı yarıda bıraktığı bildirildi.

Lamorgese'nin test sonucunun pozitif olduğunu öğrenir öğrenmez başbakanlıktan ayrıldığı ve kendini tecrit ettiği belirtildi.

67 yaşındaki Lamorgese, Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümetinin teknokrat isimlerinden biri olmasıyla biliniyor.

Bu arada, İçişleri Bakanı Lamorgese'nin pozitif çıkmasının ardından bakanlar kurulu sırasında kendisine yakın oturan ve temaslı grubunda olabilecek Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Adalet Bakanı Alfonso Bonafede'nin de kendilerini tecride aldıkları kaydedildi.

Ayrıca Lamorgese'nin Kovid-19 pozitif olması sebebiyle tüm bakanlar kurulu üyelerinin de bir kez daha testten geçirileceği belirtildi.

Süleyman Soylu, İtalyan, İtalya, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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