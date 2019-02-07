İtalya İçişleri Bakanı Salvini'den Macron'a Cevap
59 dakika önce
Fransa'nın İtalya Büyükelçisini geri çekmesinden sonra açıklama yapan İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Halklarımızın iyiliği için Macron ile görüşmeye hazırım" dedi.
Fransa
'nın İtalya
Büyükelçisini geri çekmesinden sonra açıklama yapan İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini
, "Halklarımızın iyiliği için Macron ile görüşmeye hazırım" dedi. Fransa'nın İtalya Büyükelçisini geri çekmesi üzerine açıklama yapan İtalya İçişleri Bakanı
Matteo Salvini, "Fransa ile yeni sayfa açmaya, halklarımızın iyiliği için Macron ile görüşmekten mutluluk duyarım. Ama Fransa mültecileri sınıra itmeyi ve İtalyan katillere iltica hakkı vermeyi bırakmalı" dedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı
, perşembe günü yaptığı açıklamada 'benzeri görülmeyen saldırılar' yapmakla suçladığı İtalya'daki büyükelçisini geri çektiklerini duyurmuştu.
(Özlem Kaplan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:16 Kaynak: İHA
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