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"İtalya ile 30 milyar dolar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor."
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İtalya ile 30 milyar dolar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İtalya ile 30 milyar dolar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor."
(İHA)
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