"İtalya ile 30 milyar dolar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor." - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İtalya ile 30 milyar dolar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor.' - Son Dakika

"İtalya ile 30 milyar dolar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor."

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İtalya ile 30 milyar dolar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İtalya ile 30 milyar dolar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor."

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:45 Kaynak: İHA
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