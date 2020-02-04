İtalya ile Antalya arasında işbirliği çalışmaları - Son Dakika
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İtalya ile Antalya arasında işbirliği çalışmaları

6 saat önce

İtalya'nın İzmir Başkonsolosu Valerio Giorgio Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

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İtalya'nın İzmir Başkonsolosu Valerio Giorgio Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Görüşmede ülkeler arası Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve turizm işbirliği konuları ele alınırken, Başkan Böcek, Antalya ve İtalya arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve iş birliğinin artması için her türlü göreve hazır olduklarını söyledi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İtalya'nın İzmir Başkonsolosu Valerio Giorgio'yu makamında kabul etti. Başkonsolos Giorgio, Antalya ile İtalya'dan bir kent arasında kardeş şehir müessesesi kurulması arzusunda olduklarını ifade ederek çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıracağını ifade etti. Başkan Böcek de Antalya ile İtalya arasında ticaret başta olmak üzere sosyal ve kültürel anlamda etkinliklerin ve iş birliklerinin artması temennisinde bulundu.


Başkonsolostan bayrak teşekkürü


İtalya'nın İzmir Başkonsolosu Valerio Giorgio Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleştirdiği nezaket ziyareti sırasında İtalya Bayrağı'nın göndere çekilmesinin son derece nazik ve duyarlı bir davranış olduğunu belirterek bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Giorgio "İlk defa bir başkanlık bu nezaketi gösteriyor" diyerek Başkan Böcek'e teşekkür etti.


İşbirliği mesajı


Başkonsolos Giorgio'yu ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek ise Antalya ile ilgili bilgiler vererek, Antalya'nın turizm başta olmak üzere tarım ve ticaretin de yapıldığı önemli bir şehir olduğunu ifade etti. Başkan Böcek, "Geçmiş dönemde bizler iki ülke arasında sosyal ve kültürel anlamda iş birliği içerisinde bulunarak çalışmalar yapmışız. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmalar için her türlü iş birliğine hazırız. Gerek ticaret gerekse sosyal ve kültürel anlamda etkinliklerimiz için biz hazırız" dedi.


Giorgio, Antalya'nın dünyaca ünlü bir turistik merkez olmasının yanı sıra iş dünyası açısından da son derece değerli bir merkez olduğunu ifade ederek, "Antalya'dan özellikle iş adamlarından gelen vize taleplerinin artmasından bu durumu tespit ediyoruz. İzmir'deki İtalyan Ticaret Odası temsilcileri ile Antalya Ticaret Odası temsilcilerini buluşturmak istiyoruz. İtalya olarak bundan böyle merkezi Antalya olmak üzere Akdeniz bölgesine yoğunlaşmayı düşünüyoruz. Antalya ile İtalya şehirleri arasında bir kardeşlik tesisi edilmesini de önemsiyoruz" diye konuştu.


Başkan Böcek görüşmenin sonunda Başkonsolos Giorgio'ya ziyareti için teşekkür ederek Antalya reçellerinden oluşan bir set hediye etti. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Antalya, İtalya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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