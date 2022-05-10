İtalya ile Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yılını kutluyor - Son Dakika
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İtalya ile Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yılını kutluyor

10.05.2022 19:05
İtalya ile Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yılını kutluyor

İtalya-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yılı dolayısıyla "Azerbaycan-İtalya: Çok Boyutlu Stratejik Ortaklık Yolu" başlıklı konferans düzenlendi.

İtalya- Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yılı dolayısıyla "Azerbaycan-İtalya: Çok Boyutlu Stratejik Ortaklık Yolu" başlıklı konferans düzenlendi.

İtalya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğindeki konferansta, diplomatik ilişkiler ve enerji başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilebileceği alanlar değerlendirildi.

Temsilciler Meclisi İtalya-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Rossana Boldi'nin düzenlediği konferansta, Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Ettore Rosato, Azerbaycan-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Azer Kerimli, İtalya Senatosu İtalya-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Senatör Stefano Lucidi ve Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Mammad Ahmadzada birer konuşma yaptı.

Konferansın ev sahibi Boldi, İtalya ile Azerbaycan'ın diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yılını kutladığını ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin daha köklü olduğunu belirterek "Azerbaycan, İtalya'nın en önemli enerji tedarikçilerinden. Şu anda da İtalya olarak enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmeye çalışıyoruz ve Azerbaycan, bu konuda bize uygunluk verdi. Bu Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) sayesinde olacak." ifadesini kullandı.

Ettore Rosato da Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın dünyanın kırılganlığını gösterdiğini vurgulayarak dünyada savaşların olmaması için daha çok politikaya ve diplomasiye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

İki ülke diplomatik ilişkilerinin dünya için örnek bir model olduğunu dile getiren Rosato, 30 yılı geride bıraktıklarını artık gelecek 30 yıla odaklanarak iki ülke şirketleri arasındaki iş birliğini ilerletmeleri gerektiğini söyledi.

"İtalyan firmaları, işgalden kurtarılmış bölgelerin yeniden inşa sürecine bekliyoruz"

Azer Karimli de İtalya ile ilişkilerinde enerjinin önemli yer tuttuğuna işaret ederek TAP sayesinde Hazar gazının Avrupa'ya ulaştığını ve bunun da enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Karimli, 44 günlük "Vatan Savaşı" ile Ermenistan işgalinden kurtardıkları toprakları için yeni bir dönemi başladığını ifade ederek "İtalyan firmaları, özellikle işgalden kurtarılmış bölgelerin yeniden inşa sürecine bekliyoruz." dedi.

Stefano Lucidi de iki ülke ilişkilerinde 30. yılı kutladıklarını dile getirerek "Bu 30 yılda ilişkilerimizin dışında da çok şey oldu. TAP'ın inşa edilmiş olması çok önemli. Bu dramatik dönemde son derece önemli ve stratejik bir proje." diye konuştu.

Kovid-19 olduğu için video konferansla toplantıya katılan Mammad Ahmadzada da İtalya ile diplomatik ilişkilerin 30. yılı geride bırakırken kendilerine gelecek için iyi bir perspektif verdiğini, İtalya ve Avrupa'nın enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinde Azerbaycan'ın stratejik rolünün artacağını söyledi.

Konferansı aralarında Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın da olduğu çok sayıda davetli takip etti.

İtalya ile Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yılını kutluyor
İtalya ile Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yılını kutluyor
İtalya ile Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yılını kutluyor
İtalya ile Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yılını kutluyor
İtalya ile Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yılını kutluyor

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Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Enerji, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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