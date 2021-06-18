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İtalya, İngiltere'den geleceklere 5 günlük karantina şartı getirdi - Son Dakika

İtalya, İngiltere'den geleceklere 5 günlük karantina şartı getirdi

18.06.2021 16:09
İtalya, İngiltere'den geleceklere 5 günlük karantina şartı getirdi, System.String[]

İtalya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Delta" varyantı vakalarında artış yaşanan İngiltere'den geleceklere, 5 günlük karantinaya girme şartı getirdi.

İtalya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Delta" varyantı vakalarında artış yaşanan İngiltere'den geleceklere, 5 günlük karantinaya girme şartı getirdi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, yeni bir kararnameyi imzaladığını bildirdi.

Söz konusu kararnameye göre ABD, Japonya, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden kişinin aşı durumunu, Kovid-19 enfeksiyonunu geçirip geçirmediğini, PCR testinin sonucunu gösteren ve İtalya'da "Yeşil sertifika" olarak bilinen "AB Kovid-19 Dijital Sertifikası" olanların, İtalya'ya girişine izin verilecek.

Buna karşın Hindistan, Bangladeş ve Sri Lanka gibi ülkelerden İtalya'ya gelişlere yönelik yasağın süresi yine uzatıldı.

Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış türü olan Hindistan varyantı olarak da bilinen "Delta" varyantı vakalarında artış yaşanan İngiltere'den geleceklere 5 günlük zorunlu karantina şartı da getirildi.

İngiltere'de Boris Johnson hükümeti, 14 Haziran'da aldığı kararla 21 Haziran'da tüm Kovid-19 sınırlandırmalarının kaldırılmasını amaçlayan gevşeme adımını, artan Delta varyantı vakaları nedeniyle 4 hafta ertelemişti.

Sağlık Bakanlığı, Facebook, England, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya, İngiltere'den geleceklere 5 günlük karantina şartı getirdi - Son Dakika


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