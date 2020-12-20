İtalya, İngiltere ile olan hava trafiğini 6 Ocak'a kadar askıya aldı - Son Dakika

İtalya, İngiltere ile olan hava trafiğini 6 Ocak'a kadar askıya aldı

20.12.2020 20:59
İtalya, İngiltere ile olan hava trafiğini 6 Ocak'a kadar askıya aldı, System.String[]

İtalya, Covid-19'un İngiltere'de mutasyona uğramasının ardından İngiltere ile olan hava trafiğinin 6 Ocak'a kadar askıya alındığını duyurdu.

İtalya, Covid-19'un İngiltere'de mutasyona uğramasının ardından İngiltere ile olan hava trafiğinin 6 Ocak'a kadar askıya alındığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri korona virüsün mutasyona uğraması nedeniyle İngiltere'ye olan uçuşları askıya almaya devam ediyor. Hollanda ve Belçika'nın ardından İtalya'da İngiltere ile olan hava trafiğinin 6 Ocak'a kadar askıya alındığını duyurdu.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, İngiltere'de Covid-19'un daha hızlı bulaşan yeni bir türünün keşfedildiğini açıklanmasının ardından bu ülkeyle olan hava yolu ulaşımının 6 Ocak tarihine kadar askıya alan bir kararnameyi imzaladıklarını aktardı. Sağlık Bakanı Speranza, Birleşik Krallık'tan son 14 gün içinde İtalya'ya gelmiş olan kişilere de test yapılacağını açıkladı. Kararname ile ayrıca, son 14 gün içinde Birleşik Krallık'ta bulunmuş kişilerin İtalya'ya girişi ve buradan transit geçişleri de yasaklandı.

SON 24 SAATTE 352 KİŞİ COVİD-19 NEDENİ İLE HAYATINI KAYBETTİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 137 bin 420 testte 15 bin 104 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 1 milyon 953 bin 185'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 352 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 68 bin 799'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 23 bin 384 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 620 bin 166'ya gerilediğini ifade etti.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısındaki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, pandemiye ayrılan yoğun bakım yataklarının 41'inin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 2 bin 743'e düştüğünü duyurdu.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Koronavirüs, İngiltere, İtalya, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya, İngiltere ile olan hava trafiğini 6 Ocak'a kadar askıya aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Kayseri'de yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu Dünyaca ünlü yıldız Chloe Sims estetik yorumlarına isyan etti: Operasyon geçirmedim DSÖ, Avrupa ülkelerini daha hızlı yayılan koronavirüse karşı uyardı: Tedbirler iki katına çıkarılmalı Ava giden avcı, yere düşen tüfeğinin ateş alması sonucu vuruldu Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de yer alacak yapımlar netleşti
Bursaspor, 3-0 geri düştüğü maçta İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı Bursaspor, 3-0 geri düştüğü maçta İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı         
21:00
Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı         
20:32
37 yaşındaki polis memuru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 37 yaşındaki polis memuru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
20:07
Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 20 bin 316 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 20 bin 316 yeni vaka tespit edildi         
19:11
Acımız dinmiyor! Bir günde 8 sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü Acımız dinmiyor! Bir günde 8 sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü         
18:37
İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu         
17:58
Rafel Leao, Serie A tarihinin en erken golünü attı Rafel Leao, Serie A tarihinin en erken golünü attı         
17:22
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek         
12:12
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
Eşine Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" mesajı atan polis memuru, evinde ölü bulundu         
11:15
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 21:16:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya, İngiltere ile olan hava trafiğini 6 Ocak'a kadar askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei