Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "İtalya ile ekonomik ilişkilerimizi teknoloji odaklı daha ileri taşıyabiliriz. Türkiye, bu alanda büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor." dedi.

Kacır, TÜBİTAK'ta düzenlenen Türkiye-İtalya İnovasyon Günü'nün açılışında yaptığı konuşmada, iki ülkenin ilişkilerinin güçlü olduğunun altını çizerek, bu ilişkilere yeni bir boyut kazandırılması için bilim ve teknolojiye odaklanılması gerektiğini söyledi.

Etkinliğin, bu konuda farkındalığın artırılmasına yardımcı olacağını belirten Kacır, "İtalya ile ekonomik ilişkilerimizi teknoloji odaklı daha ileri taşıyabiliriz. Türkiye, bu alanda büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Son yıllarda endüstri ve teknoloji alanında yapılan teşvikler burada önemli bir faktör. Ar-Ge sektöründe çalışanlarımız, Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz, teknoparklarımız ve altyapımız oluşturduğumuz teknoloji ekosisteminde öncü rol oynuyor." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'de Ar-Ge projelerin son yıllarda hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğini aktararak, bu alanda özel sektörün ağırlığının yüzde 57 olduğunu anlattı.

Küresel şirketlerin Türkiye'de Ar-Ge alanında yatırımlar yaptığına işaret eden Kacır, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin teknolojik ürün geliştirmede büyük potansiyeli var. İnsan kaynağı ve sosyal motivasyona sahibiz. İki hafta önce 1,7 milyon kişinin katılımıyla dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivalini gerçekleştirdik. Bunun yanında teknoloji sektörü ülkemizde hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Dijital teknolojiler alanındaki binlerce start-up önemli işler başarıyor."

Kacır, yüksek teknoloji ürünleri üreterek bunların ihracatını yapmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Türkiye'nin artık sıradan bir partner yerine, ortaya koyduğumuz gelecek perspektifimiz ve vizyonumuzla güçlü bir yatırım ve iş birliği partneri olarak göründüğüne inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İş birliğini artırmayı amaçlıyoruz"

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik konularında 2023 hedeflerinde değinerek, Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının yüzde 1,8'e ve tam zamanlı Ar-Ge personel sayısının 300 bine çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı.

İmalat sanayinin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatınını artırılmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları yapıldığını aktaran Mandal, bu konuda da hedeflerin belirlendiğini söyledi.

Mandal, TÜBİTAK'ın Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine de değinerek, ülkenin teknoloji altyapısının güçlendirilmesinde Kurumun stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Uzay gibi kritik konularda araştırma yürüttüklerini ifade eden Mandal, proje fonlama mekanizmalarını çıktı ve etki odaklı iyileştirdiklerini kaydetti.

Mandal, TÜBİTAK'ın dünya genelinde birçok denk kurumla ikili iş birliği anlaşmalarının olduğunu belirterek, İtalya Araştırma Konseyi (CNR) ile anlaşmaları çerçevesinde iş birliklerini artırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.