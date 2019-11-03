Son Dakika Haberleri: İtalya, İranlı Mahan Air hava yolu şirketinin uçuşlarını yasaklıyor
Son Dakika Dünya İtalya, İranlı Mahan Air hava yolu şirketinin uçuşlarını yasaklıyor

İtalya, İranlı Mahan Air hava yolu şirketinin uçuşlarını yasaklıyor

7 saat önce

İtalya, Orta Doğu'daki savaş bölgelerine silah taşımakla suçlanan İranlı Mahan Air hava yolu şirketinin uçuşlarını yasaklamaya hazırlanıyor

İtalya, İranlı Mahan Air hava yolu şirketinin uçuşlarını yasaklıyor, System.String[]

İtalya, Orta Doğu'daki savaş bölgelerine silah taşımakla suçlanan İranlı Mahan Air hava yolu şirketinin uçuşlarını yasaklamaya hazırlanıyor.


İtalyan sivil havacılık kurumu ENAC, yaptığı yazılı açıklamada Mahan Air şirketinin Roma ve Milan'a yaptığı seferlerin aralık ayının ortasından itibaren son bulacağını duyurdu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:54 
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