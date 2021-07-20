İtalya, İspanya, Fas ve Libya'dan Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi destek - Son Dakika

Tunus, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İtalya, İspanya, Fas ve Libya'dan gönderilen tıbbi yardımları teslim aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Kovid-19'la mücadelesine destek için İtalya tarafından gönderilen tıbbi ekipman ve malzeme taşıyan iki konteynerin ulaştığı belirtildi.

İspanya'dan da oksijen konsantratörleri, solunum cihazı ve çeşitli tıbbi malzeme taşıyan yardımların teslim alındığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan bir başka açıklamada da Fas'tan sahra hastanesi kurulması için gerekli tıbbi malzemeleri taşıyan 4 askeri uçağın Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı'na indiği bildirildi.

Tunus Başbakanlık Basın Müsteşarı Müfdi el-Mesedi, Libya Al Ahrar kanalında yer alan açıklamasında, Libya'dan gönderilen ve Tunus'taki çeşitli hastanelere dağıtılacak 12 bin litre oksijen taşıyan tıbbi desteğin Ra's Cedir Sınır Kapısı'ndan ülkeye ulaştığını aktardı.

Öte yandan Ürdün Kraliyet Haşimi Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Tunus Sağlık Bakanlığı'yla koordinasyon içinde Tunus'a acil tıbbi yardım taşıyan uçak hazırlandığı, uçağın çarşamba günü ulaşacağı belirtildi.

Tunus, Kovid-19'la mücadele için daha önce de çeşitli ülkelerden tıbbi malzeme desteği almıştı.

Tunus'ta vaka sayılarındaki artış, yeni varyantların görülmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle Kovid-19 salgınında yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü Tunus Direktörü Yves Soteran, 30 Haziran'da, ülkenin Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında Afrika kıtası ve Arap dünyasında en üst sırada yer aldığını söylemişti.