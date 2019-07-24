Son Dakika Haberleri: İtalya İzmir Konsolosu Giorgio'dan Vali Köşger'e ziyaret
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İtalya İzmir Konsolosu Giorgio'dan Vali Köşger'e ziyaret

2 saat önce

İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

İtalya İzmir Konsolosu Giorgio'dan Vali Köşger'e ziyaret, System.String[]
İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e nezaket ziyaretinde bulundu. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Köşger ve Konsolos Giorgio Aydınla ilgili istişarelerde bulundu. Vali Köşger gerçekelşen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Konsolos Valerio Giorgio'ya teşekkürlerini iletti. - AYDIN
Selim Köşger, İtalya, Aydın, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:55 Kaynak: İHA
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