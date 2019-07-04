Son Dakika Haberleri: İtalya, Kahramanmaraş'taki füze savunma sisteminin süresini uzatıyor
Son Dakika Güncel Haber

İtalya, Kahramanmaraş'taki füze savunma sisteminin süresini uzatıyor

33 dakika önce

İtalya meclisi, Kahramanmaraş'ta konuşlandırılan İtalyan SAMP-T füze savunma sisteminin görev süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasına karar verdi.

İtalya, Kahramanmaraş'taki füze savunma sisteminin süresini uzatıyor, System.String[]
İtalya meclisi, Kahramanmaraş'ta konuşlandırılan İtalyan SAMP-T füze savunma sisteminin görev süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasına karar verdi.
İtalya'da Meclis ve Senato'daki ortak Dışişleri Komisyonu'nun geçen aylarda kabul ettiği, İtalya'nın uluslararası misyonlarıyla ilgili karar, meclis genel kurulunda kabul edildi.
Karar, İtalya'nın Kahramanmaraş'ta konuşlandırılan SAMP-T füze savunma sisteminin görev süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasını öngörüyor. Karar 9 Temmuz'da Senato'da onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarrella'nın imzasıyla yürürlüğe girecek.
İtalya, Türkiye'nin NATO'dan talebi üzerine hava savunma sistemlerini 6 Haziran 2016'da Kahramanmaraş'taki Gazi Kışlası'na yerleştirmişti.
İspanya da geçen haftalarda aldığı kararda, Türkiye'nin hava savunması için 4 yıldır Adana'da konuşlandırdığı Patriot füze savunma sisteminin süresini 2019 sonuna kadar uzatmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:33 Kaynak: AA
Kahramanmaraş, İtalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşanma kararı alan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in veda mesajları duygulandırdı Bozcaada Belediye Meclisi'nden Ramazan Öksüz cinayeti sonrası radikal karar Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı TFF'den sürpriz karar! U21 Lig'i kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 18:07:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya, Kahramanmaraş'taki füze savunma sisteminin süresini uzatıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]