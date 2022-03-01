İtalya, Kiev Büyükelçiliğini güvenlik gerekçesiyle Lviv'e taşıyor - Son Dakika
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İtalya, Kiev Büyükelçiliğini güvenlik gerekçesiyle Lviv'e taşıyor

01.03.2022 17:08
İtalya, Kiev Büyükelçiliğini güvenlik gerekçesiyle Lviv'e taşıyor

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğinin, kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle ülkenin batısındaki Lviv kentine taşınmakta olduğunu bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğinin, kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle ülkenin batısındaki Lviv kentine taşınmakta olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kiev'deki güvenlik durumunun kötüleşmesi ve bunun sonucunda büyükelçiliğin tam işlevselliğini garanti etmenin imkansız hale gelmesi sebebiyle İtalya'nın Kiev Büyükelçiliği, diğer büyükelçilikler gibi işlevlerini yerine getirmeyi sürdürebilmek için Lviv'e taşınıyor." ifadeleri kullanıldı.

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, İtalya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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