İtalya, Kiev Büyükelçiliğini güvenlik gerekçesiyle Lviv'e taşıyor - Son Dakika

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğinin, kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle ülkenin batısındaki Lviv kentine taşınmakta olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kiev'deki güvenlik durumunun kötüleşmesi ve bunun sonucunda büyükelçiliğin tam işlevselliğini garanti etmenin imkansız hale gelmesi sebebiyle İtalya'nın Kiev Büyükelçiliği, diğer büyükelçilikler gibi işlevlerini yerine getirmeyi sürdürebilmek için Lviv'e taşınıyor." ifadeleri kullanıldı.