İtalya Klima Kullanımını Sınırlayacağını Duyurdu - Son Dakika
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İtalya Klima Kullanımını Sınırlayacağını Duyurdu

21.04.2022 14:38
İtalya Klima Kullanımını Sınırlayacağını Duyurdu

Yeni kuraldan etkilenen binalar arasında okullar, düzenleyici kurumlar ve postaneler de yer alıyor.

Yeni kuraldan etkilenen binalar arasında okullar, düzenleyici kurumlar ve postaneler de yer alıyor. Yeni kuralların nasıl uygulanacağı belli değil.

ROMA, 21 Nisan (Xinhua) -- İtalya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Giorgio Mule, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İtalya'daki hükümet binalarında klimaların önümüzdeki yaz aylarında 25 derecenin altına düşürülmemesinin isteneceğini söyledi. Mule, La 7 Televizyonu'na verdiği demeçte, bu sınırın getirilmesindeki amacın, ülkenin Rusya'dan gaz ithalatına olan bağımlılığını azaltmanın bir yolu olarak daha az enerji kullanmak olduğunu söyledi.Getirilen sınır, yaz sıcaklıklarının genellikle 40 santigrat dereceyi aştığı bir ülkede, klimalı binalarda havanın alışıldığından daha sıcak olacağı anlamına geliyor.

İtalya Klima Kullanımını Sınırlayacağını Duyurdu

İtalya'nın başkenti Roma'daki bir benzin istasyonunda müşteriler motosiklet için yakıt alıyor, 9 Ekim 2021.(Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)

Hükümetin, "Termostat operasyonu" adı verilen enerjiyi kısıtlı kullanma girişimi 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek ve 31 Mart 2023'e kadar sürecek. Havalar soğuduğunda, binaları 19 derecenin üzerinde ısıtmak da yasaklanacak. Yeni kuraldan etkilenen binalar arasında okullar, düzenleyici kurumlar ve postaneler de yer alıyor. Yeni kuralların nasıl uygulanacağı belli değil. Hükümetin kuralları özel şirketlere ve bireylere uygulama yetkisi yok, ancak hükümet onların da aynı şekilde davranacaklarını umduğunu söyledi.

İtalya Klima Kullanımını Sınırlayacağını Duyurdu

İtalya'nın başkenti Roma'da bir araç benzin istasyonunun önünden geçiyor, 9 Ekim 2021.(Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)

Basında çıkan haberlere göre, Kamu Yönetimi Bakanı Renato Brunetta, bu plan ile yılda en az 2 milyar metreküp gaz tasarrufu sağlanacağını söyledi.

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Hükümet, okullar, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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