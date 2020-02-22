Son Dakika › Dünya › İtalya: Koronavirüs nedeniyle ilk kez bir Avrupalı hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya
İtalya: Koronavirüs nedeniyle ilk kez bir Avrupalı hayatını kaybetti
7 saat önce
İtalya’da ilk kez bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Böylelikle 78 yaşındaki İtalyan duvar ustası, virüsün öldürdüğü ilk Avrupalı oldu.
İtalya'da ilk kez bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Böylelikle 78 yaşındaki İtalyan duvar ustası, virüsün öldürdüğü ilk Avrupalı oldu.
Kovid-19 salgını dolayısıyla vaka sayısının bir günde çift haneli sayılara ulaştığı ülkenin kuzeyinde tedavi gören 78 yaşındaki erkek hastanın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:09
Son Dakika Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti Dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti Koronavirüs salgını altında tüm zamanların rekorunu getirdi İtalya'da koronavirüs tehdidi nedeniyle maç ertelendi