İtalya: Koronavirüs nedeniyle ilk kez bir Avrupalı hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya: Koronavirüs nedeniyle ilk kez bir Avrupalı hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

İtalya: Koronavirüs nedeniyle ilk kez bir Avrupalı hayatını kaybetti

7 saat önce

İtalya’da ilk kez bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Böylelikle 78 yaşındaki İtalyan duvar ustası, virüsün öldürdüğü ilk Avrupalı oldu.

İtalya: Koronavirüs nedeniyle ilk kez bir Avrupalı hayatını kaybetti, System.String[]

İtalya'da ilk kez bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Böylelikle 78 yaşındaki İtalyan duvar ustası, virüsün öldürdüğü ilk Avrupalı oldu.


Kovid-19 salgını dolayısıyla vaka sayısının bir günde çift haneli sayılara ulaştığı ülkenin kuzeyinde tedavi gören 78 yaşındaki erkek hastanın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

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İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:09 
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