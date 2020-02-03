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İtalya: Koronavirüsün DNA dizilimini ayrıştırmayı başardık, bilgiler herkese açık
6 saat önce
İtalya'nın başkenti Roma'da bir hastane, koronavirüsün DNA dizilimini ayrıştırmayı başardığını açıkladı. İtalyan bilim insanları elde ettikleri tüm bilgilerin Çin başta olmak üzere diğer ülkeler dahil koronavirüse karşı savaş açan her kesime açık olduğunu duyurdu.
İtalya'nın başkenti Roma'da bir hastane, koronavirüsün DNA dizilimini ayrıştırmayı başardığını açıkladı.
İtalyan bilim insanları elde ettikleri tüm bilgilerin, Çin başta olmak üzere diğer ülkeler dahil koronavirüse karşı savaş açan her kesime açık olduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:08
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