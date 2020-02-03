İtalya: Koronavirüsün DNA dizilimini ayrıştırmayı başardık, bilgiler herkese açık

İtalya'nın başkenti Roma'da bir hastane, koronavirüsün DNA dizilimini ayrıştırmayı başardığını açıkladı.



İtalyan bilim insanları elde ettikleri tüm bilgilerin, Çin başta olmak üzere diğer ülkeler dahil koronavirüse karşı savaş açan her kesime açık olduğunu duyurdu.