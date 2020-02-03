İtalya: Koronavirüsün DNA dizilimini ayrıştırmayı başardık, bilgiler herkese açık - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya: Koronavirüsün DNA dizilimini ayrıştırmayı başardık, bilgiler herkese açık - Son Dakika Dünya

İtalya: Koronavirüsün DNA dizilimini ayrıştırmayı başardık, bilgiler herkese açık

6 saat önce

İtalya'nın başkenti Roma'da bir hastane, koronavirüsün DNA dizilimini ayrıştırmayı başardığını açıkladı. İtalyan bilim insanları elde ettikleri tüm bilgilerin Çin başta olmak üzere diğer ülkeler dahil koronavirüse karşı savaş açan her kesime açık olduğunu duyurdu.

İtalya: Koronavirüsün DNA dizilimini ayrıştırmayı başardık, bilgiler herkese açık, System.String[]

İtalya'nın başkenti Roma'da bir hastane, koronavirüsün DNA dizilimini ayrıştırmayı başardığını açıkladı.


İtalyan bilim insanları elde ettikleri tüm bilgilerin, Çin başta olmak üzere diğer ülkeler dahil koronavirüse karşı savaş açan her kesime açık olduğunu duyurdu.

Euronews.com'da Görüntüle

İtalya, Roma, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüs sebebiyle 10 günde inşa edilen hastane uzaydan görüntülendi
Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü'nden Koronavirüs açıklaması: Herhangi bir bulguya rastlanmadı Karantinaya alınan Vuhan'da vatandaşlar, gece pencerelerden birbirlerine sesleniyorlar: Savaşmaya devam et Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:48:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya: Koronavirüsün DNA dizilimini ayrıştırmayı başardık, bilgiler herkese açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]