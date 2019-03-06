İtalya: Kosova gümrük vergisini kaldırmalı
1 saat önce
İtalya Başbakanı Conte, Kosova'nın Sırbistan'a uyguladığı yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasını kaldırması gerektiğini belirtti.
İtalya
Başbakanı Conte, Kosova
'nın Sırbistan
'a uyguladığı yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasını kaldırması gerektiğini belirtti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:35
Digiturk'e Rekabet Soruşturması
Uçuş İptalleri ve Rötarlar, AB'ye Pahalıya Mal Oldu
İspanya Ligi, 4 Yılda Ekonomik Gücünü İkiye Katladı
Dünyanın En Ucuz İnternetini Kullanan Ülke Hindistan Oldu