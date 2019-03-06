Son Dakika Haberleri: İtalya: Kosova gümrük vergisini kaldırmalı

İtalya: Kosova gümrük vergisini kaldırmalı

1 saat önce

İtalya Başbakanı Conte, Kosova'nın Sırbistan'a uyguladığı yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasını kaldırması gerektiğini belirtti.

İtalya: Kosova gümrük vergisini kaldırmalı, System.String[]
İtalya Başbakanı Conte, Kosova'nın Sırbistan'a uyguladığı yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasını kaldırması gerektiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:35 

Sırbistan Karadağ, İtalya, Kosova, Ekonomi
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