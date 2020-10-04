İtalya Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 36 bine yaklaştı - Son Dakika

İtalya Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 36 bine yaklaştı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 18 artarak 35 bin 986'ya yükseldi.

İtalya Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 36 bine yaklaştı, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 18 artarak 35 bin 986'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 2 bin 578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 325 bin 329'a çıktı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 57 bin 429'a yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 303'e ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 18 artarak 35 bin 986'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 231 bin 914 oldu.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, bugün bir radyo programına bağlanarak, ülke genelinde açık alanlarda da maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini değerlendirdiklerini söyledi.

Speranza, İtalya'daki verilerin diğer Avrupa ülkelerindeki gibi olmadığını, ancak sayıların artışta olduğunu ifade ederken, maske kullanmanın temel gereklilik olduğunu dile getirdi.

Diğer yandan, İtalyan basınında da hükümetin yeni bir kararname üzerinde çalıştığı haberleri yer almaya başladı.

Buna göre, mekanların kapanış saatinin öne çekilmesinden sokaklarda askerlerin görev yapmasına, yerel karantina uygulamasına ve toplu etkinliklerin sınırlandırılmasına kadar yeni bir dizi tedbirin yürürlüğe girmesinin yakın olduğu ifade edildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 21:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 36 bine yaklaştı - Son Dakika

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