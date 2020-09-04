İtalya, Kovid-19 salgınında 1733 yeni vaka açıkladı - Son Dakika

İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1733 yeni vaka açıkladı.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, son 24 saatte 1733 yeni vaka kaydedilirken bu, 2 Mayıs'tan (1900) beri görülen en yüksek rakam oldu. Ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısı da 274 bin 644 oldu.
Ülkede aktif Kovid-19 hastalarının sayısı 1184 artarak, 30 bin 99'a yükseldi.
Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 11 artarak 35 bin 518 oldu.
İyileşenlerin sayısı 537 artarak 209 bin 27'ye çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 19:05 - Kaynak: AA
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